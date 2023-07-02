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Тело подростка нашли в залитой водой лощине района ЗКО

Тело подростка нашли в залитой водой лощине района ЗКО Фото: Zakon.kz
В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области местные жители нашли тело 14-летнего подростка в лощине, заполненной водой, сообщает Zakon.kz.

Жители поселка Акбулак Бурлинского района Западно-Казахстанской области недалеко от населенного пункта нашли тело подростка 2009 года рождения. Как сообщили в пресс-службе департаменте по ЧС региона, тело было в лощине с водой, пишет Мой город.

Причины исчезновения ребенка пока неизвестны, отметили в ведомстве. Как и от чего умер подросток будет известно после проведения необходимых экспертиз.

1 июня в Шымкенте на съемной квартире обнаружили тело 28-летней девушки. По данным полиции, причиной смерти стала механическая асфиксия. По подозрению в причастности к убийству полицейские задержали жителя Туркестанской области.

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Мария Мельникова
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