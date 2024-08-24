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В Атырауской области достали из воды тело 14-летнего подростка

утонул подросток, ДЧС, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2024 12:20 Фото: ДЧС Атырауской области
Тело 14-летнего подростка извлекли из воды в Атырауской области 24 августа 2024 года. Его искали почти два дня, сообщает Zakon.kz.

Мальчик утонул 22 августа, когда купался с друзьями в неположенном месте в селе Акжар. Спасателей вызвали свидетели происшествия.

"Тело подростка обнаружили на расстоянии 12 км от места происшествия около 07:03 часов 24 августа. В поисках были задействованы 10 человек личного состава, пять плавательных средств, одна единица техники", – рассказали в ДЧС Атырауской области.

В ведомстве напомнили, что купальный сезон на территории региона в 2024 году официально не открывали.

Ранее в Алматинской области обнаружили тело женщины, которая упала в ирригационный канал с бурным течением. Спасателей вызвал очевидец трагедии.

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