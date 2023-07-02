Очередное село отказалось от алкоголя

В Туркестанской области появилось еще одно село, жители которого отказались от употребления алкоголя и бросили курить, сообщает Zakon.kz.

В селе Когалы Толебийского района Туркестанской области приняли решение отказаться от курения и алкоголя. Такую инициативу выдвинули старейшины аула, а жители поддержали. Когалы стало 12-м по счету селом в регионе, где жители перестали употреблять спиртные напитки, передает 24kz.

По данным полиции, в селе Когалы после того, как жители отказались от алкоголя, нет преступности. Кроме того, в ауле жители перестали разводиться. Когалы в прошлом году на региональном конкурсе даже признали образцовым населенным пунктом.

Ранее стало известно, что в Ордабасинском районе Туркестанской области села Тореарык и Жусансай отказались от употребления алкоголя. Кроме того, с Северо-Казахстанской области очередные два села Айыртауского района отказались от употребления спиртных напитков.