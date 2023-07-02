Токаев наградил двух военнослужащих, тушивших пожар в Абайской области

Государственных наград удостоились военнослужащие Вооруженных сил, участвовавшие в ликвидации пожара в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Орденом "Айбын" II степени награжден командир воинской части 53975 Министерства обороны полковник Нурлан Байдуллаев.

Фото: gov.kz

Во время пожара Нурлан Кошкарович руководил авиагруппой армейской авиации Вооруженных сил. В нее входили экипажи Астанинской, Жетыгенской, Шымкентской авиационных баз и отдельной Семейской авиационной эскадрильи.

Также медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" награжден сержант бригады войсковой части 28738 Министерства обороны Талгат Жангазинов.



Во время пожара сержант бригады Талгат Жангазинов руководил действиями личного состава по тушению оставшихся очагов горения.

Фото: gov.kz

Также приказом министра обороны ряд военнослужащих, участвовавших в борьбе с огненной стихией, были награждены ведомственными медалями "Ел қорғаны", отмечены присвоением воинских званий досрочно и поощрены денежной премией.

Генеральной прокуратурой продолжается расследование фактов лесного пожара в Абайской области. Следствием подозревается руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала.

