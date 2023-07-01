Генпрокуратура назвала подозреваемых в лесном пожаре в Абайской области

Генеральной прокуратурой продолжается расследование фактов лесного пожара в Абайской области. Следствием подозревается руководство резервата "Семей-Орманы" и Новошульбинского филиала, сообщает Zakon.kz.

1 июля 2023 года их действия квалифицированы по части 3 статьи 292 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"С учетом их возраста и состояния здоровья к ним применена мера пресечения в виде "домашнего ареста". Расследование продолжается, прорабатываются все возможные версии пожара, среди которых преднамеренный поджог, использование на природе неисправной техники, грозовой разряд и другие". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

Также по результатам будет дана правовая оценка действиям/бездействиям должностных лиц МЧС и МЭПР.

Пожар в Абайской области разгорелся 8 июня 2023 года. По последним данным, сгорело 60 тыс. га леса. Погибли 14 человек.

20 июня генеральный прокурор Берик Асылов в кулуарах Парламента высказался о статусе экс-главы МЧС Юрия Ильина по делу о пожарах в Абайской области.