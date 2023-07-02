"Барыс" объявил о контракте с новыми хоккеистами

Хоккейный клуб "Барыс" заключил контракты с Алексом Грантом и Давидом Скленичкой, сообщает Zakon.kz.

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Во время предыдущего сезона Алекс Грант присоединился к составу команды "Барыс" и достиг значительного успеха. Алекс стал первым защитником в истории КХЛ, который сумел заработать четыре гола в одной игре. В целом, в регулярном чемпионате этот игрок обороны провел 33 матча и набрал 17 (9+8) очков. Он проводил на льду в среднем 21 минуту и 24 секунды, что является лучшим показателем в команде.

Чешский защитник Давид Скленичка широко известен болельщикам КХЛ благодаря своим выступлениям за "Йокерит", где он играл в течение четырех лет. В сезоне 2021/22 Давид также помог чешской национальной сборной завоевать бронзовые медали на чемпионате мира в элитном дивизионе. В прошлом сезоне защитник провел время в клубе "Брюнес". За 55 матчей в шведском чемпионате он набрал 33 (7+26) очка в результативности.

Контракт с игроками рассчитан на один сезон, до 30 апреля 2024 года.

