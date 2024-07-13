В "Барысе" появился новый канадский форвард из НХЛ

Столичный хоккейный клуб "Барыс" заключил контракт с новым легионером из-за океана Уэйдом Эллисоном, сообщает Zakon.kz.

Одностороннее соглашение с канадским нападающим рассчитано на один сезон, до 31 мая 2025 года. Эллисон всю свою карьеру провел в североамериканских лигах. В его активе 75 матчей (13+9 очков) в НХЛ, где он выступал за знаменитый клуб "Филадельфия Флайерз".

Прошедший сезон форвард начинал в АХЛ, где сыграл за "Лихай Вэлли Фантомс" (10+7 очков в 46 играх). Затем Уэйд отыграл 18 матчей за команду "Милуоки Эдмиралс", который входит в систему "Нэшвилл Предаторс". Там он накопил 7 (4+3) баллов.

За океаном Эллисона считают сильным нападающим и некоторые сравнивают его стиль игры со стилем знаменитого хоккеиста Троя Брауэра. Главными его игровыми качествами являются отличное сочетание габаритов, скорости и мастерства.

Это второе приобретение "Барыса" за последние сутки, чуть ранее было объявлено о переходе из питерского СКА шведского голкипера Юхана Маттссона.

Казахстанская дружина открывает регулярный чемпионат КХЛ 4 сентября домашним матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска.