В "Барысе" появился новый канадский форвард из НХЛ
Одностороннее соглашение с канадским нападающим рассчитано на один сезон, до 31 мая 2025 года. Эллисон всю свою карьеру провел в североамериканских лигах. В его активе 75 матчей (13+9 очков) в НХЛ, где он выступал за знаменитый клуб "Филадельфия Флайерз".
Прошедший сезон форвард начинал в АХЛ, где сыграл за "Лихай Вэлли Фантомс" (10+7 очков в 46 играх). Затем Уэйд отыграл 18 матчей за команду "Милуоки Эдмиралс", который входит в систему "Нэшвилл Предаторс". Там он накопил 7 (4+3) баллов.
За океаном Эллисона считают сильным нападающим и некоторые сравнивают его стиль игры со стилем знаменитого хоккеиста Троя Брауэра. Главными его игровыми качествами являются отличное сочетание габаритов, скорости и мастерства.
Это второе приобретение "Барыса" за последние сутки, чуть ранее было объявлено о переходе из питерского СКА шведского голкипера Юхана Маттссона.
Казахстанская дружина открывает регулярный чемпионат КХЛ 4 сентября домашним матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска.
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