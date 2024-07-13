Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В "Барысе" появился новый канадский форвард из НХЛ

Хоккей Игрок Барыса, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 08:10 Фото: Instagram/wadeallison19
Столичный хоккейный клуб "Барыс" заключил контракт с новым легионером из-за океана Уэйдом Эллисоном, сообщает Zakon.kz.

Одностороннее соглашение с канадским нападающим рассчитано на один сезон, до 31 мая 2025 года. Эллисон всю свою карьеру провел в североамериканских лигах. В его активе 75 матчей (13+9 очков) в НХЛ, где он выступал за знаменитый клуб "Филадельфия Флайерз".

Прошедший сезон форвард начинал в АХЛ, где сыграл за "Лихай Вэлли Фантомс" (10+7 очков в 46 играх). Затем Уэйд отыграл 18 матчей за команду "Милуоки Эдмиралс", который входит в систему "Нэшвилл Предаторс". Там он накопил 7 (4+3) баллов.

За океаном Эллисона считают сильным нападающим и некоторые сравнивают его стиль игры со стилем знаменитого хоккеиста Троя Брауэра. Главными его игровыми качествами являются отличное сочетание габаритов, скорости и мастерства.

Это второе приобретение "Барыса" за последние сутки, чуть ранее было объявлено о переходе из питерского СКА шведского голкипера Юхана Маттссона.

Казахстанская дружина открывает регулярный чемпионат КХЛ 4 сентября домашним матчем против "Нефтехимика" из Нижнекамска.

Читайте также

Бокс
Боксер Михайлович прокомментировал ситуацию с Алимханулы
Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ NHL 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан
Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен размер возмещения
Экс-вице-министра по ЧС будут судить за привлечение солдат на стройку дома
Военнослужащие строили частный дом – под суд попал бывший замминистра по ЧС
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
"Список Айки": организаторша сети элитных эскортниц намерена обжаловать приговор
Тенге, пенсия, пенсионный возраст, пенсионеры, деньги, Казахстан
Фонд Токаева "вернет" казахстанцам от 500 тысяч тенге за 72 часа
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: