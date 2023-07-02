Пожар в горах ВКО локализовали

2 июля пожар в Приморском лесничестве Уланского района локализован, сообщает Zakon.kz.

Точное время локализации огня в горной местности – 11:30.

"Совместными усилиями лесников, пожарных и местных исполнительных органов загорание ​ в горной местности локализовано. Угрозы населенным пунктам нет". ​ ​ ДЧС ВКО

До полной ликвидации на месте остаются сотрудники лесхоза и пожарные в количестве​ 24 человек и 4 единиц техники.



1 июля в Приморском лесничестве ВКО произошло загорание в горной местности на предварительной площади 0,7 га. В ликвидации огня задействовали 83 человека, 10 единиц техники и вертолет.

