Пожар в горах ВКО локализовали
Фото: freepik
2 июля пожар в Приморском лесничестве Уланского района локализован, сообщает Zakon.kz.
Точное время локализации огня в горной местности – 11:30.
"Совместными усилиями лесников, пожарных и местных исполнительных органов загорание в горной местности локализовано. Угрозы населенным пунктам нет". ДЧС ВКО
До полной ликвидации на месте остаются сотрудники лесхоза и пожарные в количестве 24 человек и 4 единиц техники.
1 июля в Приморском лесничестве ВКО произошло загорание в горной местности на предварительной площади 0,7 га. В ликвидации огня задействовали 83 человека, 10 единиц техники и вертолет.
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