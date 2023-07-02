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Пополнились ряды сержантов-профессионалов

выпускники Фото: пресс-служба управления сухопутных войск
В городе Щучинске Акмолинской области в военном колледже Министерства обороны РК состоялся торжественный 25 выпуск сержантов-профессионалов, сообщает Zakon.kz.

На церемонии выпуска присутствовали представители руководства Министерства обороны: главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РК генерал-лейтенант Талгат Койбаков, главный сержант ВС РК мастер-сержант Темирбек Халиков, представители местных исполнительных органов, а также родители выпускников и приглашенные гости.

В этом году стены кадетского корпуса покинули 137 выпускников, среди них отличники учебы Габит Асылхан, братья-близнецы Бакчанов Сырым и Бакчанов Рамазан.

За два года выпускники стали одной семьей, теперь военный колледж для них — второй родной дом, где они получили интеллектуальное, нравственное, культурное и физическое воспитание. Именно здесь с первых моментов зачисления им прививались такие качества, как ответственность, дисциплинированность, отзывчивость, уважение к старшим и умение отвечать за свои слова и поступки. Наверняка эти годы надолго останутся у них в памяти, ведь именно в этих стенах прошла их юность, здесь они возмужали и стали мастерами своего дела.

военные

Фото: пресс-служба Управления сухопутных войск

Сегодня военный колледж Министерства обороны – это современное военное учебное заведение, в котором с учетом опыта разных стран создана отечественная система военного образования. За 25 лет учебное заведение подготовило более 3000 выпускников, которые на сегодняшний день успешно проходят службу в войсках.

По словам выпускника 2003 года штаб-сержанта Мейрбека Рахимбекова, сержантский состав является неотъемлемой частью армии Казахстана. От профессионализма сержантов во многом зависит боевая выучка, состояние воинской дисциплины в подразделениях и морально-боевой дух всего личного состава. Мы испытываем чувство гордости за то, что здесь осуществляется качественная подготовка военных кадров – элиты Вооруженных сил Казахстана.

вальс

Фото: пресс-служба Управления сухопутных войск

Торжественное мероприятие, посвященное выпуску, традиционно завершилось церемонией прощания с Боевым знаменем и исполнением сержантами прощального вальса.

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