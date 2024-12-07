Правила военной подготовки офицеров и сержантов запаса изменятся в Казахстане

В пресс-службе Министерства обороны заявили о планируемых изменениях правил военной подготовки по программам офицеров и сержантов запаса, сообщает Zakon.kz.

Проекта приказа опубликован на сайте "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 20 декабря 2024 года.

"Изменения позволят трансформировать процессы поступления, перевода и восстановления в военные учебные заведения, подведомственные Министерству обороны, в цифровой формат", – говорится в официальном сообщении ведомства.

В министерстве также отметили, что государственную услугу планируют оказывать посредством подачи заявки через портал e-Gov, что сэкономит время пользователей и исключит бюрократические факторы при ее исполнении.

Ранее заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев прокомментировал видеоролики, на которых насильно забирают молодых парней в армию.

Он отметил, что работа, проводимая местными органами, осуществляется в рамках закона. Каждый гражданин Казахстана в возрасте от 18 до 28 лет обязан отслужить в армии.