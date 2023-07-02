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Прогноз погоды в Казахстане на 3 июля

небо Фото: freepik
"Казгидромет" поделился прогнозом погоды на территории Казахстана на 3 июля, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам синоптиков, на большей части страны ожидаются дожди с грозами.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются дожди с грозами, на северо-западе – сильные. На западе, юго-западе, востоке, северо-востоке республики ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, днем на северо-западе – град, шквал, ночью и утром на севере, юго-западе – туман".

На большей части Алматинской, Атырауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Жетысуской областей, на юге Карагандинской, Улытауской областей ожидается сильная жара.

На большей части Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Алматинской, Жетысуской и Улытауской областей, на западе, востоке Кызылординской, на западе Атырауской, на севере Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Кызылординской, на западе Западно-Казахстанской области, на северо-западе, юге Абайской области, на большей части Алматинской, Северо-Казахстанской областей и Жетысуской области ожидается высокая пожарная опасность.

В связи с сильной жарой Департамент по ЧС Алматы поделился мерами безопасности, которые помогут избежать солнечного удара.

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