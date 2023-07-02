Кому следует отказаться от мороженого

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Немальцева рассказала, что отказаться от мороженого рекомендуется людям с аллергией на молочный белок, а при недостаточности лактазы (фермента для расщепления лактозы – молочного сахара) употреблять продукт в очень ограниченном количестве, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, она советует исключить из рациона мороженое при сахарном диабете, нарушениях углеводного обмена и панкреатите. Людям с ожирением и избыточным весом также лучше воздержаться от мороженого. Основная причина – его калорийность.



"Пломбир – достаточно калорийный продукт, примерно 200–300 ккал на 100 г, и он содержит большое количество быстрых углеводов и жиров, что является нежелательной нагрузкой для поджелудочной железы, так как ей приходится усиленно вырабатывать инсулин и ферменты. Фруктовый лед менее калориен, и, если в его составе преимущественно натуральные ингредиенты, этот продукт можно употреблять чаще", – рассказала эксперт "Газете.Ru".

Кроме того, врач рекомендует смотреть на состав, указанный на упаковке. В настоящем мороженном не могут быть растительные жиры (пальмовое, кокосовое масло и другие) и заменитель молочного жира (продукт переработки растительных масел, таких как пальмовое, кокосовое).

"Если же при производстве мороженого данное сырье использовалось, то так называемый "пломбир" сделан не по ГОСТу, и производитель не имеет никакого права называть такое мороженое пломбиром", – отметила она.

Также она уточнила, что фруктовый лед – это продукт, изготовленный из замороженного сока, чая, кофе или других напитков. Соответственно, и в составе на первых местах должно быть указано фруктовое пюре, натуральный сок и т.д., а также минимум красителей и усилителей вкуса.

"Если вы боитесь заболеть, но не хотите отказывать себе в удовольствии, замороженный десерт можно разделить на небольшие порции и запивать теплым чаем или употреблять в сочетании с кофе", – резюмировала Немальцева.

Ранее в связи с сильной жарой Департамент по ЧС Алматы поделился мерами безопасности, которые помогут избежать солнечного удара.

