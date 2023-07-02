В Павлодарской области неизвестные бросили туши лошадей на свалке

Жители села Павлодарское пожаловались на то, что неизвестные оставляют на свалке туши лошадей, сообщает Zakon.kz.

По словам сельчан, ранее на это место также привозили тела животных. Туши гниют, но местных жителей беспокоит и то, что скот мог умереть от болезни.

"Чтобы определить того, кто вывез тушу животного на свалку села Павлодарское, направили запросы в Северный отдел полиции Павлодара и управление ветеринарии области", – рассказали Pavlodarnews.kz в сельском акимате.

Как уточняется, подрядная организация утилизировала останки.

Между тем, полицейские занялись поиском хозяев погибших животных.

"Участковые опросили местных жителей. Установить владельца не представляется возможным в виду отсутствия бирки и тавра", – пояснили в областном департаменте полиции.

В ведомстве добавили, что меры примут в зависимости от причины и обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что 86 туш сайгаков нашли на берегу реки Кулан в 20 километрах от села Кайнар Карагандинской области.

