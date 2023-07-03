Чем полезнее вечерние тренировки

Ученые из Школы Рутгерса выяснили, что физическая активность даже без похудения может значительно улучшить контроль уровня сахара у больных диабетом 2 типа, при этом наиболее эффективные вечерние тренировки и движение после еды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The American Journal of Medicine, специалисты доказали, что аэробные упражнения, повышающие частоту сердечных сокращений (езда на велосипеде, плавание и ходьба), помогают контролировать уровень глюкозы в крови.



Отмечается, что силовые тренировки (с гантелями, эспандерами или собственным весом) улучшают чувствительность к инсулину у людей с диабетом 2 типа. Высокая чувствительность к инсулину позволяет клеткам организма более эффективно использовать глюкозу крови, что приводит к снижению уровня сахара в крови.

Также уточняется, что активность в течение дня и регулярные перерывы на движение во время сидячей работы помогали участникам исследований контролировать уровень глюкозы и инсулина в крови.

"Сочетание аэробных упражнений и тяжелой атлетики, вероятно, лучше, чем два вида нагрузок по отдельности. Упражнения во второй половине дня могут работать лучше, чем утренние, для контроля уровня глюкозы, а упражнения после еды могут помочь немного больше, чем до еды. И при этом не обязательно худеть, чтобы увидеть преимущества упражнений", – объяснили ученые.

Польза тренировок для диабетиков была известна и ранее, но новое исследование уточнило оптимальные параметры тренировок.

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