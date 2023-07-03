Град побил урожай в ЗКО

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области вечером 2 июля выпал град. Осадки повредили урожай, сообщает Zakon.kz.

В городе Аксай Бурлинского района Западно-Казахстанской области вечером 2 июля прошла гроза и выпал град. Местные жители сообщают о льдинках размером с горох, которые падали с неба, передает Мой город.

"Гроза началась в старой части города, потом всё пошло на юг и в микрорайоны. Ливень лил стеной и сеял град размером с горох", – рассказывают жители города.

Крупный град побил урожай на грядках жителей района. Пострадали посевы кабачков, тыкв и огурцов, пишет издание.

К слову, на воскресенье синоптики прогнозировали в районе грозу и град. Все прогнозы метеорологов сбылись.

Неделей ранее в Карагандинской области обильно выпал град. Жители в социальных сетях сообщали об ущербе посевам зерновых и урожаю на огородах сельчан.