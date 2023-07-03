Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Трехлетний ребенок утонул в септике

Трехлетний ребенок утонул в септике Фото: pixabay
В Акмолинской области трехлетний ребенок скончался, упав в септик на станции Тонкерис Шортандинского района, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась 1 июля вечером в Шортандинском районе Акмолинской области. На станцию Тонкерис сотрудников полиции вызвали в 17:00, передает 716.kz.

Очевидцы трагедии рассказали, что ребенок упал в септик на территории недостроенного детского сада. Другие обстоятельства случившегося пока не известны.

Как рассказали в департаменте полиции региона, назначены все необходимые экспертизы, сотрудники выясняют все детали несчастного случая.

14 июня вечером в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области двухлетний малыш утонул в колодце.

Читайте также

Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медеу

Град побил урожай в ЗКО

В Актау женщина разбилась, упав с девятого этажа

Мария Мельникова
Акмолинская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кайрат Боранбаев
Кайрату Боранбаеву отменили приговор
Кому повысят социальные выплаты с 1 июля
Кому с 1 июля повысили социальные пособия на 14,5%
деньги
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 2 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления