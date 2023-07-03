Трехлетний ребенок утонул в септике

В Акмолинской области трехлетний ребенок скончался, упав в септик на станции Тонкерис Шортандинского района, сообщает Zakon.kz.

Трагедия случилась 1 июля вечером в Шортандинском районе Акмолинской области. На станцию Тонкерис сотрудников полиции вызвали в 17:00, передает 716.kz.

Очевидцы трагедии рассказали, что ребенок упал в септик на территории недостроенного детского сада. Другие обстоятельства случившегося пока не известны.

Как рассказали в департаменте полиции региона, назначены все необходимые экспертизы, сотрудники выясняют все детали несчастного случая.

14 июня вечером в Жанибекском районе Западно-Казахстанской области двухлетний малыш утонул в колодце.