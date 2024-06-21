Угроза нашествия саранчи из России нависла над полями Костанайской области

На чистые засеянные поля Костанайской области есть угроза захода саранчи с приграничных районов Оренбургской области России. Об это 21 июня 2024 года заявили в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что протяженность казахстанско-российской границы в Костанайской области составляет более 100 км.

"Ничего не засеяно, бросовые клетки бывшего совхоза Актюбинского Светлинского района Оренбургской области. Там гнездилища саранчи. В предыдущем массовом развитии саранчи в 2012-2014 годах саранча залетала оттуда на территорию Костанайской и Актюбинской области с запада", – пояснил председатель Комитета госинспекции в АПК Дархан Абдикаримов.

Все дело в том, что роза ветров в приграничном районе такая, что ветер дует с запада. Уже зафиксированы переходы саранчовых с российской территории в Айтекебийском районе Актюбинской области. Обеспокоенность есть и по Костанайской области.

"Та саранча, которая была, единичная, мы обработали недели две назад. Самое плохое, когда они встанут на крыло и по этому маршруту будут заходить. С российскими коллегами мы работаем, они поняли и сказали, что будут тоже проводить обработки", – отметил Дархан Абдикаримов.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил о договоренности с вице-министром сельского хозяйства Оренбургской области об обработке нейтральной территории.

По данным МСХ, в настоящее время вдоль границы работают шесть самолетов, два дельтаплана, 20 единиц наземной техники.

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