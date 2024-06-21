Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Угроза нашествия саранчи из России нависла над полями Костанайской области

Угроза нашествия саранчи из России нависла над полями Костанайской области, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 11:51 Фото: unsplash
На чистые засеянные поля Костанайской области есть угроза захода саранчи с приграничных районов Оренбургской области России. Об это 21 июня 2024 года заявили в Министерстве сельского хозяйства (МСХ) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что протяженность казахстанско-российской границы в Костанайской области составляет более 100 км.

"Ничего не засеяно, бросовые клетки бывшего совхоза Актюбинского Светлинского района Оренбургской области. Там гнездилища саранчи. В предыдущем массовом развитии саранчи в 2012-2014 годах саранча залетала оттуда на территорию Костанайской и Актюбинской области с запада", – пояснил председатель Комитета госинспекции в АПК Дархан Абдикаримов.

Все дело в том, что роза ветров в приграничном районе такая, что ветер дует с запада. Уже зафиксированы переходы саранчовых с российской территории в Айтекебийском районе Актюбинской области. Обеспокоенность есть и по Костанайской области.

"Та саранча, которая была, единичная, мы обработали недели две назад. Самое плохое, когда они встанут на крыло и по этому маршруту будут заходить. С российскими коллегами мы работаем, они поняли и сказали, что будут тоже проводить обработки", – отметил Дархан Абдикаримов.

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сообщил о договоренности с вице-министром сельского хозяйства Оренбургской области об обработке нейтральной территории.

По данным МСХ, в настоящее время вдоль границы работают шесть самолетов, два дельтаплана, 20 единиц наземной техники.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 11:51
Саранча съела весь урожай: Жумангарин прокомментировал опасения фермеров
, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 11:51

О том, как в регионах Казахстана противостоят нашествию саранчи, можете узнать здесь.

Читайте также

Таза Қазақстан
"Таза Қазақстан": в Туркестанской области реализуется проект "Образцовый аул"
Бектенов о последствиях паводков в Казахстане: До наступления холодов все восстановим
Олжас Бектенов в Парламенте доложил о ходе ликвидации последствий паводков и восстановительных работах
закон, учеба, Казахстан
Когда стартует программа "Келешек", рассказал глава Миннауки
Динара Халдарова
Россия МСХ РК Сапаров Айдарбек Казахстан Костанайская область 2024 год Саранча
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
ЕНПФ, налог, ИПН
Казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, спишут долги по ИПН
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про &quot;встречные требования&quot;
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: