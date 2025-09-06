#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
537.91
628.87
6.6
Мир

Выяснилось, какое место занимает Казахстан в списке самых влиятельных паспортов в 2025 году

Паспорт гражданина РК, документы, виза, визы, визовый штамп, визовые штампы, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2025 03:20 Фото: Zakon.kz
Сила паспорта отражает дипломатическое влияние страны и, как следствие, глобальную мобильность, которую обеспечивает паспорт ее гражданам, сообщает Zakon.kz.

В рейтинге, основанном на данных международной компании Henley & Partners, оценивается сила паспортов крупнейших стран в 2025 году по количеству безвизовых направлений, доступ к которым предоставляет каждый паспорт.

В 2025 году Сингапур считается страной с самым сильным паспортом в мире, обеспечивая безвизовый доступ в 193 страны своим гражданам. Сила паспорта Сингапура отражает прочные международные связи и экономическую стабильность страны. За ним следуют Япония и Южная Корея, имеющие доступ к 190 направлениям каждая.

Такие европейские страны, как Франция, Германия, Италия и Испания, занимают высокие позиции с доступом к 189 направлениям. В целом у всех европейских стран сильные паспорта, а у Швейцарии – самый низкий показатель среди крупных европейских стран: 187 безвизовых направлений.

Россиянам открыты 114 направлений для безвизовых путешествий. Граждане Великобритании (186), Австралии (185) и Канады (184) опережают США, гражданам которых предоставлен безвизовый доступ в 182 страны.

Среди крупных развивающихся стран Бразилия и Аргентина имеют умеренно высокий уровень свободы передвижения (170 направлений). Примечательно, что Китай (83), Индия (58) и Вьетнам (50) оказались в самом низу списка, что отражает ограниченную мобильность их граждан, несмотря на большую численность населения и растущую роль этих стран в мире.

При этом Казахстан в этом рейтинге имеет доступ к 79 направлениям, таким образом, опережая в рейтинге вышеупомянутые страны.

Ранее мы объясняли, кто в Казахстане может бесплатно оформлять удостоверение и паспорт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Обиженная невеста убила возлюбленного после его отказа жениться
Мир
05:20, Сегодня
Обиженная невеста убила возлюбленного после его отказа жениться
В Британии посадили в тюрьму ампутировавшего себе ноги хирурга
Мир
04:59, 07 сентября 2025
В Британии посадили в тюрьму ампутировавшего себе ноги хирурга
В Каспийском море обнаружили тело
Мир
04:40, 07 сентября 2025
В Каспийском море обнаружили тело
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: