Қаз
#Ситуация в Украине #Мятеж ЧВК "Вагнер" в России #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу Фото: Instagram/uafukraine
На молодежном первенстве Европы 2023 года по футболу состоялись заключительные матчи четвертьфинала. По их результатам четыре сборные продолжают борьбу за "золото" турнира под эгидой УЕФА, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"

Информация об итогах матча опубликована на сайте УЕФА. По итогам четвертьфинальных поединков в полуфиналах молодежного Евро-2023 сборная Украины сыграет с Испанией, Англия с Израилем. Украина (U21) сыграет в полуфинале во второй раз в истории: 13 лет назад украинцы завоевали серебряные медали Евро-2006.

2 июля подопечные Руслана Ротаня обыграли французов в четвертьфинале со счетом 3:1. Главным героем матча стал один из самых дорогих молодых игроков планеты Михаил Мудрик (ФК "Челси"), который заработал пенальти и отдал результативный пас.

Команда Испании в четвертьфинале одолела представителей Швейцарии – 2:1.

Вторую пару полуфинала молодежного Евро-2023 образовали Англия и Израиль. Англичане в восьмерке сильнейших переиграли Португалию со счетом 1:0, а Израиль по пенальти был удачливее Грузии – 4:3. Матчи за выход в финал турнира пройдут 5 июля, сам финал запланирован на 8 июля.

Сборные Украины, Испании, Израиля и Франции представят Европу на футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже. Стоит отметить, что Украина впервые в истории сыграет на Олимпийских играх.

Ранее в Германии представили официальный талисман Евро-2024.

Читайте также

Чемпион мира Махмуд Сабырхан стал лучшим боксером турнира ELORDA CUP-2023

Стартовали матчи второго круга чемпионата КПЛ-2023 по футболу

Сколько ежегодно будет зарабатывать Месси в "Интер Майами"

Куандык Шынасилов
УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Кайрат Боранбаев
Кайрату Боранбаеву отменили приговор
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Кто сможет снять все пенсионные деньги с 1 июля
Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медео
Два человека погибли в жуткой аварии по дороге на Медеу
деньги
Курсы валют в обменниках мегаполисов на 2 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления