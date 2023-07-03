Определились полуфиналисты молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу

На молодежном первенстве Европы 2023 года по футболу состоялись заключительные матчи четвертьфинала. По их результатам четыре сборные продолжают борьбу за "золото" турнира под эгидой УЕФА, сообщает Zakon.kz.

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Информация об итогах матча опубликована на сайте УЕФА. По итогам четвертьфинальных поединков в полуфиналах молодежного Евро-2023 сборная Украины сыграет с Испанией, Англия с Израилем. Украина (U21) сыграет в полуфинале во второй раз в истории: 13 лет назад украинцы завоевали серебряные медали Евро-2006.

2 июля подопечные Руслана Ротаня обыграли французов в четвертьфинале со счетом 3:1. Главным героем матча стал один из самых дорогих молодых игроков планеты Михаил Мудрик (ФК "Челси"), который заработал пенальти и отдал результативный пас.

Команда Испании в четвертьфинале одолела представителей Швейцарии – 2:1.

Вторую пару полуфинала молодежного Евро-2023 образовали Англия и Израиль. Англичане в восьмерке сильнейших переиграли Португалию со счетом 1:0, а Израиль по пенальти был удачливее Грузии – 4:3. Матчи за выход в финал турнира пройдут 5 июля, сам финал запланирован на 8 июля.



Сборные Украины, Испании, Израиля и Франции представят Европу на футбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже. Стоит отметить, что Украина впервые в истории сыграет на Олимпийских играх.

Ранее в Германии представили официальный талисман Евро-2024.