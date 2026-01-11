На Кубке Африки по футболу определились все полуфиналисты
В ночь на 11 января на Кубке африканских наций по футболу завершились все матчи стадии 1/4 финала, по исходу которых определились четыре сборные, продолжающие гонку за чемпионство, сообщает Zakon.kz.
Первую путевку в полуфинал КАН-2025 ранее завоевала сборная Марокко, обыгравшая Камерун со счетом 2:0.
Далее Сенегал в 1/4 финала был сильнее Мали (1:0) благодаря единственному голу форварда "Эвертона" Илимана Ндиай.
Затем футболисты Египта за выход в полуфинал победили представителей Кот-д’Ивуара (3:2), где решающий мяч забил лидер "фараонов" и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Одну из заключительных путевок в список четверки сильнейших сборных Африки получила Нигерия, переигравшая Алжир (2:0).
Таким образом, к этому часу стали известны все полуфиналисты Кубка Африки, где 14 января встретятся:
- Сенегал – Египет.
- Нигерия – Марокко.
