#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
509.94
593.88
6.43
Спорт

На Кубке Африки по футболу определились все полуфиналисты

Футбол Полуфинал Кубок, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 11:07 Фото: cafonline.com
В ночь на 11 января на Кубке африканских наций по футболу завершились все матчи стадии 1/4 финала, по исходу которых определились четыре сборные, продолжающие гонку за чемпионство, сообщает Zakon.kz.

Первую путевку в полуфинал КАН-2025 ранее завоевала сборная Марокко, обыгравшая Камерун со счетом 2:0.

Далее Сенегал в 1/4 финала был сильнее Мали (1:0) благодаря единственному голу форварда "Эвертона" Илимана Ндиай.

Затем футболисты Египта за выход в полуфинал победили представителей Кот-д’Ивуара (3:2), где решающий мяч забил лидер "фараонов" и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах.

Одну из заключительных путевок в список четверки сильнейших сборных Африки получила Нигерия, переигравшая Алжир (2:0).

Таким образом, к этому часу стали известны все полуфиналисты Кубка Африки, где 14 января встретятся:

  • Сенегал – Египет.
  • Нигерия – Марокко.

Тем временем через полтора часа в Гонконге казахстанский теннисист Александр Бублик сыграет свой первый финал ATP 250 в новом году.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Определились еще четыре участника плей-офф Кубка Африки-2025 по футболу
10:52, 31 декабря 2025
Определились еще четыре участника плей-офф Кубка Африки-2025 по футболу
Определены все пары четвертьфиналов на Кубке Африки по футболу
10:00, 07 января 2026
Определены все пары четвертьфиналов на Кубке Африки по футболу
Стали известны первые четвертьфиналисты Кубка Африки по футболу
11:00, 04 января 2026
Стали известны первые четвертьфиналисты Кубка Африки по футболу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: