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Мороженое из кумыса создала казахстанка

Мороженое из кумыса создала казахстанка Фото: pxhere
В Туркестанской области педагог колледжа Жадыра Байдалы делает мороженое из кумыса, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что ее цель – доказать, что национальное мороженое богато биологическими ценностями и полезное для организма человека. Мороженое из кобыльего молока, в отличие от других, готовится на огне, его состав не меняется и используется как чистый натуральный продукт.

"На нашем рынке не хватает видов продукции из национального и полезного кумыса. Мороженое понравится как молодежи, так и детям. Оно положительно будет влиять на здоровье наших людей за счет использования биопродуктов", – сказала Жадыра Байдалы.

По ее словам, напиток содержит гранулированные белки, которые обладают естественными иммунными свойствами и полезны для здоровья человека.

Кроме того, Жадыра Байдалы начала производство мыла, изготовленного с добавлением саумала. Оно обладает лечебными свойствами для здоровья человека.

Ранее стало известно, что мороженое в Казахстане за год подорожало на треть. 

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Интересное Туркестанская область
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