Не все так сладко: что нужно знать о мороженом перед покупкой

Мороженое у каждого из нас ассоциируется с детством, летом и солнцем. Однако слепо доверять продавцу, который разливает этот десерт, не стоит – не все делают это добросовестно. На что обращать внимание при покупке как упакованного, так и разливного мороженого, в материале Zakon.kz.

Мороженое – это философия мгновения. Оно учит нас простой, но ускользающей с возрастом истине, а именно то, что радость нельзя отложить на потом. Его нужно есть здесь и сейчас, пока оно не растаяло.

В детстве мы этого не осознавали, просто жили по правилам взрослых. Брали мороженое обеими руками, как сокровище, и боялись только того, что оно закончится слишком быстро или испачкает красивый наряд. Взрослея, мы начинаем бояться другого: что за красивой оберткой скрывается некачественный продукт, что нас обманут, что вкус будет не тот. И в этом есть парадокс, чем больше опыта, тем меньше доверия даже к самым простым радостям. Но это не плохо, это, наоборот, помогает выбирать точки с мороженым более тщательно и следить за своим здоровьем.

Мы поговорили с главным экспертом Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Данагуль Каскатаевой, она рассказала, на что стоит обращать внимание при покупке холодного лакомства.

"В соответствии с требованиями Евразийского экономического союза ("О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности молока и молочной продукции") упакованное мороженое в торговых точках должно храниться строго при условиях, установленных изготовителем и указанных на маркировке, включая температурный режим, с обязательным соблюдением "холодовой цепи", в исправном холодильном оборудовании, обеспечивающем предотвращение загрязнения и порчи продукции", – говорит Данагуль Каскатаева.

С упакованным мороженым у нас почти детектив, каждая деталь – улика. Срок годности, состав, цена – все имеет значение, но главный ориентир, конечно, дата. И еще один тревожный сигнал, если десерт достают из едва прохладного холодильника.

Впрочем, если с фабричным мороженым все более-менее понятно, то с тем, что рождается во фризере, история куда сложнее и требует большей внимательности.

"Реализация мягкого (разливного) мороженого допускается только при обеспечении технологических параметров, предусмотренных изготовителем смеси и оборудования: смесь хранится в охлажденном состоянии, а готовый продукт отпускается непосредственно после приготовления. Контроль осуществляется средствами измерения температуры, встроенными в оборудование, и производственным контролем субъекта торговли", – объясняет главный эксперт КСЭК МЗ РК Данагуль Каскатаева.

При обслуживании покупателей мягким мороженым необходимо соблюдать санитарные требования: исключать прямой контакт продукта с руками;

использовать чистый или одноразовый инвентарь;

обеспечивать регулярную мойку и дезинфекцию оборудования;

соблюдать правила личной гигиены персонала и медицинский допуск к работе.

"Оборудование (фризеры), используемое для приготовления и хранения мягкого мороженого, должно быть изготовлено из материалов, разрешенных для контакта с пищевой продукцией, обеспечивать соблюдение заданных технологических режимов, подлежать регулярной санитарной обработке, очистке и техническому обслуживанию". Главный эксперт КСЭК МЗ РК Данагуль Каскатаева

Каким должно быть качественное мягкое (разливное) мороженое:

однородная текстура, без комков льда;

отсутствие признаков повторной заморозки: кристаллов, воды или осадка;

сохраняет форму и не тает слишком быстро на жаре;

легкий, нейтральный или сладкий запах без посторонних примесей.

С упакованным мороженым все действительно проще. Достаточно обратить внимание на срок годности и условия хранения. Если дата в порядке, упаковка целая и продукт хранился при нужной температуре, можно рассчитывать на привычный вкус без неприятных неожиданностей. Но даже здесь не все идеально, нарушения все же встречаются.

В КСЭК нам рассказали, какие нарушения выявляются чаще всего:

условия хранения, установленные изготовителем,

реализация продукции с истекшим сроком годности,

отсутствие или несоответствие маркировки,

несоблюдение санитарных требований при реализации мягкого мороженого,

отсутствие обязательных документов.

"За данные нарушения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, изъятия продукции и приостановления деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан". Данагуль Каскатаева

Мороженое – это один из самых простых и при этом самых честных способов почувствовать детство на вкус. Но даже у самых приятных привычек есть своя мера. Мороженое лучше всего раскрывается тогда, когда его не слишком много. Оно должно быть как маленький праздник, а не повседневность. И тогда каждый рожок или стаканчик остается событием, а не просто послеобеденным ежедневным перекусом.

Взрослым рекомендуется баловать себя этим десертом 2-3 раза в неделю, ограничиваясь одной порцией примерно 100-150 граммов. Детям чуть реже и меньше: 1-2 раза в неделю по 50-100 граммов. И еще один важный нюанс: мороженое лучше не есть натощак и в холодную погоду. Так оно приносит не только радость, но и меньше неприятных последствий.

Не менее важно и то, с чего начинается его путь к нам. Дата изготовления и условия хранения – это не формальность, а гарантия того, что за красивым вкусом не скрывается разочарование. Ведь настоящее удовольствие всегда начинается с доверия к тому, что ты ешь.

И если соблюдать этот нехитрый баланс, мороженое не потеряет своей магии. Оно так и останется тем самым мгновением из детства: холодным, сладким и немного волшебным, которое тает слишком быстро, чтобы тратить его на что-то сомнительное.