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"Тур де Франс-2023" потерял двух фаворитов на старте гонки

На "Тур де Франс" выбыли из гонки два фаворита Фото: Instagram/letourdefrance
1 июля стартовала знаменитая веломногодневка "Тур де Франс". После двух этапов из гонки выбыли два фаворита, которые претендовали на призовые места в генеральной квалификации, сообщает Zakon.kz.

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По информации с официального сайта "Тур де Франс", на стартовых этапах "Большой Петли" не повезло капитанам двух команд, Ричарду Карапасу (EF Education-EasyPost) и Энрику Масу (Movistar Team), которые сошли с гонки из-за травм, связанных с падениями. На двух начальных этапах французской гонки немало участников получили травмы, однако они продолжают борьбу. Astana Qazaqstan Team во главе с Алексеем Луценко и Марком Кэвиндишем также испытала немало трудностей. 


Тем временем главные фавориты нынешней "Тур де Франс" Тадей Погачар (Словения) и Йонас Вингегор (Дания) уже с самого начала показали остальным участникам, что именно они соперничают за чемпионство в этом году.

По итогам стартовых этапов "желтую майку" лидера захватил британский гонщик Адам Йейтс (09:09:18), за ним располагаются Тадей Погачар (-6 сек.) и Саймон Йейтс (-6 сек.). 

Велоспорт Тур де Франс

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Что касается гонщиков казахстанской "Астаны", то здесь не все так радужно: половина команды (четыре велосипедиста) – на самом дне общей классификации. Это Марк Кэвендиш, Кэс Болл, Джанни Москон и Евгений Федоров. Они занимают места со 171-го по 174-е. 

Другие члены казахстанского коллектива располагаются на следующих позициях: Харольд Техада (25), Луис Леон Санчес (46), Алексей Луценко (79) и Давид де Ла Круз (91). После двух холмистых дистанций 3 июля на "Тур де Франс" пройдет первый спринтерский этап протяженностью 193,5 км.

Ранее перед "Тур де Франс" казахстанская "Астана" провела презентацию команды.

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Куандык Шынасилов
Astana Qazaqstan Team Франция
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