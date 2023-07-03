Бухгалтера детсада в Жетысуской области подозревают в хищении 38 млн тенге

Бухгалтера детсада в Аксуском районе Жетысуской области подозревают в хищении 38 млн тенге бюджетных средств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в одном из детсадов Аксуского района бухгалтер незаконно выплачивала себе повышенную зарплату. Хищение выявили при сверке штатного расписания и банковских счетов, по которым обнаружили разницу между положенной зарплатой и фактически выплаченной.

"По данному факту прокуратура начала досудебное расследование по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса (хищение в особо крупном размере). Дело расследует Управление досудебного расследования прокуратуры Жетысуской области", – сообщили в Генпрокуратуре.

Бухгалтеру грозит наказание до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности.

Ранее в Павлодарской области выявили хищение 830 млн тенге.