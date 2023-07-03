52 незаконных объекта выявили в предгорьях Алматы

Акимат Алматы инициировал поправки к законодательству, чтобы запретить точечную застройку, сообщает Zakon.kz.

Акимат Алматы инициировал поправки в закон для запрета точечной застройки, сообщили в пресс-службе городского акимата. Об этой инициативе рассказал на заседании совета Агентства РК по противодействию коррупции заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров 1 июля.

По информации акимата, в предгорьях Алматы обнаружили 52 незаконных объекта. По ним подали судебные иски о сносе и отмене исходных документов.

"Но в действующих нормах в связи с точечной застройкой нет оснований для отказа в выдаче предпроектной документации. Поэтому акимат Алматы инициировал ряд поправок в законодательство страны. В частности, предлагается ввести запрет точечной застройки в центре города, мораторий на корректировки в градостроительную документацию, ответственность за ненадлежащую сверку проектной документации, возможность приостановки строительства, если есть угроза жизни людей", – сообщили в акимате Алматы.

В городской администрации пообещали продолжить работу по усовершенствованию законодательства и исключению правовых коллизий в сфере архитектуры, строительства и земельных отношений.

Ранее прокуроры выявили более 150 нарушений закона при застройке в горной местности Алматы.