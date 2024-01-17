В предгорье Алматы выявили 54 незаконных постройки

За 2023 год выявлено 54 факта незаконного строительства в горной местности Алматы. Об этом Zakon.kz сообщили в Управлении градостроительного контроля города.

В распространяемом сообщении за 17 января 2024 года отмечено, что по 44 объектам в суд поданы исковые заявления, по 31 иску получено положительное решение, а остальные находятся на рассмотрении.

"При этом 25 исков из 31 вступили в законную силу, по 6 ведутся судебные разбирательства в апелляционной инстанции. Ранее отмечалось, что всего в 2023 году в ходе 1074 внеплановых проверок строительных объектов выявлено 1140 нарушений". Пресс-служба Управления градостроительного контроля Алматы

Внеплановые проверки объектов инициировались управлением на предмет соблюдения закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК" на основании полученных обращений.

Для получения гражданами полной и актуальной информации по строящимся объектам управлением была запущена справочная линия по номеру: 8-705-896-60-00.

Ранее стало известно, что в Алматы оштрафовали крупную автозаправку на миллион тенге.