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Побег сына Даулета Турлыханова из воинской части прокомментировали в Минобороны

Побег сына Даулета Турлыханова из воинской части прокомментировали в Минобороны Фото: gov.kz
В Министерстве обороны РК подтвердили информацию о побеге сына Даулета Турлыханова из воинской части, сообщает Zakon.kz.

2 июля 2023 года рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении.

Организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения военнослужащего. По данному факту назначено служебное расследование.

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