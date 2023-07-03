Побег сына Даулета Турлыханова из воинской части прокомментировали в Минобороны

В Министерстве обороны РК подтвердили информацию о побеге сына Даулета Турлыханова из воинской части, сообщает Zakon.kz.

2 июля 2023 года рядовой срочной службы Б., проходящий службу в одной из воинских частей Конаевского гарнизона, после окончания срока ареста (был привлечен к административной ответственности в виде содержания на гауптвахте за неповиновение, то есть открытый отказ от исполнения приказа начальника) и при следовании в расположение воинской части в сопровождении военнослужащего скрылся в неизвестном направлении.



Организованы поисковые мероприятия по установлению местонахождения военнослужащего. По данному факту назначено служебное расследование.