Госзакупки с применением особого порядка: новые правила
Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения:
1) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд правопорядка и национальной безопасности, сведения о которых составляют государственные секреты и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения;
2) товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения.
Решение об осуществлении государственных закупок принимается заказчиком на основании утвержденного либо уточненного годового плана государственных закупок.
Для выполнения процедур организации и проведения государственных закупок заказчик определяет организатора, а также должностное лицо заказчика, представляющее интересы последнего в предстоящих государственных закупках, за исключением случаев, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице.
Государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:
- конкурса;
- из одного источника.
Заказчик определяет способ осуществления государственных закупок.
Организация ГЗ способом конкурса
Государственные закупки способом конкурса осуществляются без размещения на веб-портале и интернет-ресурсе заказчиков извещения об осуществлении государственных закупок способом конкурса, текстов конкурсной документации, подписанных протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколов о предварительном допуске к участию в конкурсе, допуске и итогах государственных закупок способом конкурса.
Процедура ГЗ предусматривают выполнение следующих последовательных мероприятий:
- определение заказчиком организатора и направление соответствующей заявки на проведение государственной закупки;
- определение организатором уполномоченного представителя организатора;
- формирование и утверждение организатором состава комиссии по формированию списка потенциальных поставщиков;
- размещение на веб-портале организатором объявления о формировании списка потенциальных поставщиков по планируемым государственным закупкам;
- предоставление потенциальными поставщиками ходатайства;
- проверка организатором потенциальных поставщиков, подавших ходатайство на соответствие требованиям;
- формирование и размещение на веб-портале организатором протокола рассмотрения поступивших ходатайств;
- уведомление потенциальных поставщиков, подавших ходатайства посредством веб-портала о размещения протокола рассмотрения ходатайств;
- утверждение организатором состава конкурсной комиссии, состава экспертной комиссии либо эксперта (при необходимости) и определения секретаря конкурсной комиссии;
- разработка организатором конкурсной документации;
- утверждение заказчиком конкурсной документации;
- извещение организатором потенциальных поставщиков об осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса;
- представление организатором копии конкурсной документации потенциальным поставщикам, изъявившим желание участвовать в государственных закупках ТРУ способом конкурса, а также внесение сведений о таких потенциальных поставщиках в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию;
- разъяснение организатором положений конкурсной документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию в случаях, предусмотренных пунктами 49-51 Правил, а также оформление соответствующего протокола встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению конкурсной документации;
- регистрация организатором в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе;
- вскрытие конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также оформление соответствующего протокола заседания конкурсной комиссии;
- направление (представление) организатором копий протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в государственных закупках потенциальным поставщикам либо их уполномоченным представителям, сведения о которых внесены в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе;
- рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе для определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации;
- формирование конкурсной комиссией соответствующего протокола о предварительном допуске;
- направление (представление) организатором потенциальным поставщикам, копий протокола о предварительном допуске;
- приведение заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации;
- формирование конкурсной комиссией перечня потенциальных поставщиков, которые допущены к участию в конкурсе, и оформление соответствующего протокола о допуске;
- направление (представление) организатором потенциальным поставщикам, представившим заявки на участие в конкурсе, копий протокола о допуске;
- регистрация организатором сведений в журнале регистрации конкурсных ценовых предложений, представленных потенциальными поставщиками, допущенными к участию в конкурсе, конвертов с конкурсными ценовыми предложениями;
- вскрытие конвертов с конкурсными ценовыми предложениями участников конкурса, оценка и сопоставление конкурсной комиссией конкурсных ценовых предложений (подведение итогов государственных закупок способом конкурса);
- оформление и подписание конкурсной комиссией протокола об итогах способом конкурса и его направление организатором заказчику;
- направление (представление) потенциальным поставщикам, признанным победителем уведомление об итогах государственных закупок;
- заключение заказчиком договора о государственных закупках с победителем конкурса.
Заказчик до заключения договора о государственных закупках при необходимости отказывается от осуществления государственных закупок в случаях, предусмотренных пунктом 13 статьи 5 Закона.
Организация ГЗ способом из одного источника
Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника предусматривают выполнение следующих последовательных мероприятий:
- принятие решения заказчиком о проведении государственных закупок ТРУ способом из одного источника с обоснованием применения данного способа;
- определение заказчиком организатора;
- разработку заказчиком технической спецификации приобретаемых ТРУ с определением условий, места и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, условий и сроков оплаты;
- утверждение заказчиком технической спецификации приобретаемых ТРУ, а также условий, места и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, условий и сроков их оплаты;
- направление организатором потенциальному поставщику письменного приглашения принять участие в государственных закупках;
- рассмотрение заказчиком и организатором, представленных потенциальным поставщиком, документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям (есть исключения);
- оформление организатором протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника.
- представление организатором протокола об итогах осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника заказчику.
При осуществлении государственных закупок способом из одного источника по основаниям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 2 статьи 39 Закона, разработка организатором и утверждение заказчиком технической спецификации приобретаемых товаров, работ, услуг не требуются. В таком случае применяются техническая спецификация приобретаемых товаров, работ, услуг, а также условия, место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и условия их оплаты, предусмотренные в конкурсной документации государственных закупок способом конкурса, признанных несостоявшимися.
Государственные закупки способом из одного источника признают несостоявшимися если:
- цена на ТРУ, предложенная потенциальным поставщиком, превышает сумму, выделенную для осуществления данной закупки;
- если потенциальный поставщик имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках;
- потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям;
- потенциальный поставщик отказался от участия;
- потенциальный поставщик представил техническую спецификацию, не соответствующую требованиям, установленным в технической спецификации заказчика, за исключением случаев представления технической спецификации с более лучшими техническими, качественными и функциональными характеристиками.
Договор о государственных закупках в особом порядке
Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока на обжалование протокола об итогах государственных закупок направляет поставщику два экземпляра проекта договора о государственных закупках, составленного в соответствии с типовым договором, которые подписываются заказчиком и полистно парафируются уполномоченным представителем заказчика.
Поставщик в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках вносит обеспечение исполнения договора.
Размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках. Если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, потенциальный поставщик дополнительно к обеспечению исполнения договора вносит обеспечение аванса в размере, равном авансу. При этом потенциальный поставщик имеет право отказаться от выплаты аванса.
Обеспечение исполнения договора о ГЗ не возвращается заказчиком поставщику при расторжении договора о государственных закупках в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств.
При исполнении договора о государственных закупках наименование, количество, качество, техническая спецификация, стоимость, место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) соответствуют содержанию договора о государственных закупках. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.
Приказ вводится в действие 8 июля 2023 года.