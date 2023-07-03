Госзакупки с применением особого порядка: новые правила

Министерство финансов приказом от 20 июня 2023 года утвердило "Правила осуществления государственных закупок с применением особого порядка", сообщает Zakon.kz.

Государственные закупки с применением особого порядка осуществляются в случаях приобретения:

1) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд правопорядка и национальной безопасности, сведения о которых составляют государственные секреты и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения;

2) товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственные секреты и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения.

Решение об осуществлении государственных закупок принимается заказчиком на основании утвержденного либо уточненного годового плана государственных закупок.

Для выполнения процедур организации и проведения государственных закупок заказчик определяет организатора, а также должностное лицо заказчика, представляющее интересы последнего в предстоящих государственных закупках, за исключением случаев, когда заказчик и организатор государственных закупок выступают в одном лице.

Государственные закупки осуществляются одним из следующих способов:

конкурса;

из одного источника.

Заказчик определяет способ осуществления государственных закупок.

Организация ГЗ способом конкурса

Государственные закупки способом конкурса осуществляются без размещения на веб-портале и интернет-ресурсе заказчиков извещения об осуществлении государственных закупок способом конкурса, текстов конкурсной документации, подписанных протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколов о предварительном допуске к участию в конкурсе, допуске и итогах государственных закупок способом конкурса.

Процедура ГЗ предусматривают выполнение следующих последовательных мероприятий:

определение заказчиком организатора и направление соответствующей заявки на проведение государственной закупки;

определение организатором уполномоченного представителя организатора;

формирование и утверждение организатором состава комиссии по формированию списка потенциальных поставщиков;

размещение на веб-портале организатором объявления о формировании списка потенциальных поставщиков по планируемым государственным закупкам;

предоставление потенциальными поставщиками ходатайства;

проверка организатором потенциальных поставщиков, подавших ходатайство на соответствие требованиям;

формирование и размещение на веб-портале организатором протокола рассмотрения поступивших ходатайств;

уведомление потенциальных поставщиков, подавших ходатайства посредством веб-портала о размещения протокола рассмотрения ходатайств;

утверждение организатором состава конкурсной комиссии, состава экспертной комиссии либо эксперта (при необходимости) и определения секретаря конкурсной комиссии;

разработка организатором конкурсной документации;

утверждение заказчиком конкурсной документации;

извещение организатором потенциальных поставщиков об осуществлении государственных закупок товаров, работ, услуг способом конкурса;

представление организатором копии конкурсной документации потенциальным поставщикам, изъявившим желание участвовать в государственных закупках ТРУ способом конкурса, а также внесение сведений о таких потенциальных поставщиках в журнал регистрации лиц, получивших конкурсную документацию;

разъяснение организатором положений конкурсной документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию в случаях, предусмотренных пунктами 49-51 Правил, а также оформление соответствующего протокола встречи с потенциальными поставщиками по разъяснению конкурсной документации;

регистрация организатором в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе;

вскрытие конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также оформление соответствующего протокола заседания конкурсной комиссии;

направление (представление) организатором копий протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в государственных закупках потенциальным поставщикам либо их уполномоченным представителям, сведения о которых внесены в журнал регистрации заявок на участие в конкурсе;

рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе для определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации;

формирование конкурсной комиссией соответствующего протокола о предварительном допуске;

направление (представление) организатором потенциальным поставщикам, копий протокола о предварительном допуске;

приведение заявок на участие в конкурсе в соответствие с квалификационными требованиями и требованиями конкурсной документации;

формирование конкурсной комиссией перечня потенциальных поставщиков, которые допущены к участию в конкурсе, и оформление соответствующего протокола о допуске;

направление (представление) организатором потенциальным поставщикам, представившим заявки на участие в конкурсе, копий протокола о допуске;

регистрация организатором сведений в журнале регистрации конкурсных ценовых предложений, представленных потенциальными поставщиками, допущенными к участию в конкурсе, конвертов с конкурсными ценовыми предложениями;

вскрытие конвертов с конкурсными ценовыми предложениями участников конкурса, оценка и сопоставление конкурсной комиссией конкурсных ценовых предложений (подведение итогов государственных закупок способом конкурса);

оформление и подписание конкурсной комиссией протокола об итогах способом конкурса и его направление организатором заказчику;

направление (представление) потенциальным поставщикам, признанным победителем уведомление об итогах государственных закупок;

заключение заказчиком договора о государственных закупках с победителем конкурса.

Заказчик до заключения договора о государственных закупках при необходимости отказывается от осуществления государственных закупок в случаях, предусмотренных пунктом 13 статьи 5 Закона.

Организация ГЗ способом из одного источника

Организация и проведение государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника предусматривают выполнение следующих последовательных мероприятий:

принятие решения заказчиком о проведении государственных закупок ТРУ способом из одного источника с обоснованием применения данного способа;

определение заказчиком организатора;

разработку заказчиком технической спецификации приобретаемых ТРУ с определением условий, места и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, условий и сроков оплаты;

утверждение заказчиком технической спецификации приобретаемых ТРУ, а также условий, места и сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, условий и сроков их оплаты;

направление организатором потенциальному поставщику письменного приглашения принять участие в государственных закупках;

рассмотрение заказчиком и организатором, представленных потенциальным поставщиком, документов, подтверждающих соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям (есть исключения);

оформление организатором протокола об итогах государственных закупок способом из одного источника.

представление организатором протокола об итогах осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг способом из одного источника заказчику.

При осуществлении государственных закупок способом из одного источника по основаниям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 2 статьи 39 Закона, разработка организатором и утверждение заказчиком технической спецификации приобретаемых товаров, работ, услуг не требуются. В таком случае применяются техническая спецификация приобретаемых товаров, работ, услуг, а также условия, место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и условия их оплаты, предусмотренные в конкурсной документации государственных закупок способом конкурса, признанных несостоявшимися.

Государственные закупки способом из одного источника признают несостоявшимися если:

цена на ТРУ, предложенная потенциальным поставщиком, превышает сумму, выделенную для осуществления данной закупки;

если потенциальный поставщик имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках;

потенциальный поставщик не соответствует квалификационным требованиям;

потенциальный поставщик отказался от участия;

потенциальный поставщик представил техническую спецификацию, не соответствующую требованиям, установленным в технической спецификации заказчика, за исключением случаев представления технической спецификации с более лучшими техническими, качественными и функциональными характеристиками.

Договор о государственных закупках в особом порядке

Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока на обжалование протокола об итогах государственных закупок направляет поставщику два экземпляра проекта договора о государственных закупках, составленного в соответствии с типовым договором, которые подписываются заказчиком и полистно парафируются уполномоченным представителем заказчика.

Поставщик в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках вносит обеспечение исполнения договора.

Размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором в размере 3% от общей суммы договора о государственных закупках. Если договором о государственных закупках предусмотрена выплата аванса, потенциальный поставщик дополнительно к обеспечению исполнения договора вносит обеспечение аванса в размере, равном авансу. При этом потенциальный поставщик имеет право отказаться от выплаты аванса.

Обеспечение исполнения договора о ГЗ не возвращается заказчиком поставщику при расторжении договора о государственных закупках в связи с неисполнением поставщиком договорных обязательств.

При исполнении договора о государственных закупках наименование, количество, качество, техническая спецификация, стоимость, место и сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) соответствуют содержанию договора о государственных закупках. Договор о государственных закупках считается исполненным при условии полного выполнения заказчиком и поставщиком принятых обязательств по указанному договору.

Приказ вводится в действие 8 июля 2023 года.