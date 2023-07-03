Спасатели сняли пьяного мужчину с подвесного моста в Семее

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили жителя Семея с моста, на который он забрался в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Абайской области, 3 июля в 13:06 на пульт 112 поступила информация от дежурного управления городской полиции Семея о том, что мужчина забрался на подвесные конструкции автогужевого моста. На место сразу же отправились спасатели и психолог.

Прибыв к мосту, спасатели обнаружили, что нетрезвый мужчина 2001 года рождения взобрался на подвесной мост и отказывается спускаться. На уговоры он не реагировал.





Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

"Спасатели при помощи альпинистского снаряжения поднялись на пилон подвесного моста, добрались до мужчины и спустили его на безопасное место. Тем временем психолог оказывал ему экстренную психологическую помощь", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

При спасательной операции житель Семея не пострадал.

Похожий случай произошел в Алматы в марте, когда мужчина пытался сброситься с пешеходного моста.