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Происшествия

Двухлетнего мальчика и парализованного мужчину спасли в Астане

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, противопожарная служба, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарная часть, пожарный автомобиль, пожар в жилом доме, пожар в ЖК, пожар в многоквартирном доме, пожар в доме, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 11:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В ДЧС Астаны рассказали о двух случаях, когда спасателям понадобилось альпинистское снаряжение для помощи жителям столицы, сообщает Zakon.kz.

В первом случае пришлось вызволять из квартиры двухлетнего малыша, который случайно остался дома один, захлопнув входную дверь.

"Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью альпинистского снаряжения спустились с окна одиннадцатого этажа на десятый, проникли в квартиру, открыли дверь и передали ребенка маме. Малыш не пострадал", – рассказали в ДЧС.

Второй случай произошел в районе Есиль, где в запертой квартире на восьмом этаже остался в одиночестве парализованный мужчина.

"Спасатели спустились с восьмого этажа на седьмой этаж, открыли дверь и передали мужчину медикам скорой помощи", – рассказали в ДЧС.

13 декабря 2024 года полицейские Павлодара помогли женщине, которая перенесла инсульт на улице и лежала на обочине дороги.

Андрей Дюсупов
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