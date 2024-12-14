Двухлетнего мальчика и парализованного мужчину спасли в Астане

В ДЧС Астаны рассказали о двух случаях, когда спасателям понадобилось альпинистское снаряжение для помощи жителям столицы, сообщает Zakon.kz.

В первом случае пришлось вызволять из квартиры двухлетнего малыша, который случайно остался дома один, захлопнув входную дверь.

"Сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС с помощью альпинистского снаряжения спустились с окна одиннадцатого этажа на десятый, проникли в квартиру, открыли дверь и передали ребенка маме. Малыш не пострадал", – рассказали в ДЧС.

Второй случай произошел в районе Есиль, где в запертой квартире на восьмом этаже остался в одиночестве парализованный мужчина.

"Спасатели спустились с восьмого этажа на седьмой этаж, открыли дверь и передали мужчину медикам скорой помощи", – рассказали в ДЧС.

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