В Минэнерго рассказали о запасах бензина в стране

В Министерстве энергетики РК рассказали о совокупных запасах ГСМ в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В министерстве подчеркнули, что причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно.

"При этом Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95", - говорится в сообщении.

В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:



автобензин Аи-92 – 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

Аи-95 – 46 тыс. тонн (15 суток);

дизтопливо - 520 тыс. тонн (29 суток).

Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ.

3 июля на АНПЗ произошла авария.

Электростанции в Мангистауской и Атырауской области перешли на изолированную работу.

