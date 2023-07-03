В Минэнерго рассказали о запасах бензина в стране
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Министерстве энергетики РК рассказали о совокупных запасах ГСМ в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
В министерстве подчеркнули, что причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно.
"При этом Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95", - говорится в сообщении.
В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:
- автобензин Аи-92 – 351 тыс. тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;
- Аи-95 – 46 тыс. тонн (15 суток);
- дизтопливо - 520 тыс. тонн (29 суток).
Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ.
3 июля на АНПЗ произошла авария.
Электростанции в Мангистауской и Атырауской области перешли на изолированную работу.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ