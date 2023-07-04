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В ЗКО школьников подозревают в групповом изнасиловании девочки-подростка

авто Фото: Zakon.kz
Изнасилование 13-летней девочки-подростка произошло в ЗКО ночью 12 июня, в день сдачи экзаменов девятиклассниками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Уральская неделя", в преступлении подозревают 4 несовершеннолетних 15-ти и 16-ти лет.

"Один из подозреваемых – ученик 9 класса СОШ №1", – сообщила заместитель директора школы Гульмайда Ушкамбаева.

По ее словам, мальчик задержан, он водворен в СИЗО на два месяца.

В пресс-службе ДП региона заявили, что по данному факту начато досудебное расследование.

В начале июля сообщалось, что сельчанина в Алматинской области подозревают в педофилии.

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