В ЗКО школьников подозревают в групповом изнасиловании девочки-подростка

Изнасилование 13-летней девочки-подростка произошло в ЗКО ночью 12 июня, в день сдачи экзаменов девятиклассниками, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Уральская неделя", в преступлении подозревают 4 несовершеннолетних 15-ти и 16-ти лет.

"Один из подозреваемых – ученик 9 класса СОШ №1", – сообщила заместитель директора школы Гульмайда Ушкамбаева.

По ее словам, мальчик задержан, он водворен в СИЗО на два месяца.

В пресс-службе ДП региона заявили, что по данному факту начато досудебное расследование.



В начале июля сообщалось, что сельчанина в Алматинской области подозревают в педофилии.

