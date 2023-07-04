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МЧС бьет тревогу: в Казахстане дети стали чаще выпадать из окон

ребенок Фото: pexels.com
Пресс-служба МЧС заявила о том, что только за прошлую неделю в стране было 8 случаев, в одном из них погиб трехлетний ребенок, который упал с 17 этажа в Астане, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что при выпадении из окна дети получают тяжелые травмы, требующие длительного лечения и восстановления. А в некоторых случаях ребенок остается инвалидом, нередко умирают прямо на месте происшествия или по дороге в больницу.

Для предотвращения возникновения несчастных случаев следует соблюдать эти правила:

  • установить на окна блокираторы, препятствующие самостоятельному открытию окна ребенком;
  • не оставлять возле окон мебель, с которой ребенок может взобраться на подоконник;
  • не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна (ребенок видит некоторое препятствие впереди, уверенно опирается на него и может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес ребенка);
  • не оставлять ребенка в помещении без присмотра взрослых, где открыты окна, а также там, где они могут открыть их сами;
  • объясните детям, что открытое окно — это опасно, предупредите, что на сетку опираться нельзя;
  • малышам надо регулярно напоминать об опасности, когда они оказываются рядом с подоконником и пытаются на него забраться.

30 июня сообщалось, что в столице погиб ребенок. Трехлетняя девочка упала с высоты 17-го этажа и скончалась на месте.

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