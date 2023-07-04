АФМ расследует 21 дело о хищениях в сфере спорта более чем на 269 млн тенге

Агентство по финансовому мониторингу за первое полугодие 2023 года начало расследовать 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе АФМ 3 июля, агентство ведет работу по профилактике хищений госсредств, выделенных на развитие спортивной сферы. В ведомстве сформировали перечень физкультурно-оздоровительных мероприятий, сооружений, национальных сборных, спортивно-массовых мероприятий и федераций, в котором ранжировали и определили объекты с наибольшим риском.

"Также проводится работа по установлению способов и объемов финансирования сферы, в том числе спонсорских вливаний. Только за шесть месяцев 2023 года в производстве агентства находится 21 дело с общей суммой ущерба 269,3 млн тенге", – говорится в сообщении АФМ.

С 2019-го по 2023 год на развитие спорта выделили около 300 млрд тенге. АФМ планирует провести анализ на предмет закупки товаров и услуг по завышенным ценам, фактического неоказания услуг и других нарушений.

"В результате работы планируем выявить причины, создающие условия для хищений бюджетных средств, выделенных на развитие спорта, и выработать предложения по совершенствованию механизмов, предупреждающих подобные нарушения закона", – сообщает ведомство.

В конце июня АФМ завершило следствие о хищении более 57 млн тенге при строительстве двух школ.