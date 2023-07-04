Смаилов: Запасов топлива достаточно для всей республики

Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК 4 июля отметил, что ситуация с аварией на МАЭК под контролем, а спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности, сообщает Zakon.kz.

Перед членами кабмина отчитался зампредседателя правления "КазМунайГаза" Даулетжан Хасанов.

"По мере стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей начат вывод технологических установок завода на стабильный режим. До конца недели АНПЗ планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов". Даулетжан Хасанов

Он добавил, что остановка энергоблока на МАЭК повлекла за собой частичную либо полную остановку на предприятиях КМГ. Но Алихан Смаилов назвал его доклад устаревшим.

"В вашем докладе вы отметили, что была остановлена работа ряда нефтеперерабатывающих компаний, некоторые из них уже восстановили работу, ваша информация уже устаревшая. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности. Ситуация под контролем". Алихан Смаилов

Премьер-министр отметил, что по поручению главы государства уже создана специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии.

"Виновные будут привлечены к ответственности. Сейчас самое главное – восстановить работу всех предприятий, обеспечить электроэнергией потребителей". Алихан Смаилов

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на заседании правительства РК сообщил, что в регионе создали комиссию, которая определит причину аварийного отключения энергоблока на МАЭК.

3 июля электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу. Причиной стало аварийное отключение энергоблока №1 на ТОО "МАЭК".

