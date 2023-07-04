Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Смаилов: Запасов топлива достаточно для всей республики

Казахстан премьер-министр Смаилов Фото: пресс-служба правительства РК
Премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства РК 4 июля отметил, что ситуация с аварией на МАЭК под контролем, а спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности, сообщает Zakon.kz.

Перед членами кабмина отчитался зампредседателя правления "КазМунайГаза" Даулетжан Хасанов.

"По мере стабилизации подачи электроэнергии со стороны внешних сетей начат вывод технологических установок завода на стабильный режим. До конца недели АНПЗ планирует выйти на прежние объемы производства нефтепродуктов".Даулетжан Хасанов

Он добавил, что остановка энергоблока на МАЭК повлекла за собой частичную либо полную остановку на предприятиях КМГ. Но Алихан Смаилов назвал его доклад устаревшим.

"В вашем докладе вы отметили, что была остановлена работа ряда нефтеперерабатывающих компаний, некоторые из них уже восстановили работу, ваша информация уже устаревшая. Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики. Спекуляции об остановке всех нефтеперерабатывающих заводов не соответствуют действительности. Ситуация под контролем".Алихан Смаилов

Премьер-министр отметил, что по поручению главы государства уже создана специальная государственная комиссия по расследованию причин аварии.

"Виновные будут привлечены к ответственности. Сейчас самое главное – восстановить работу всех предприятий, обеспечить электроэнергией потребителей".Алихан Смаилов

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев на заседании правительства РК сообщил, что в регионе создали комиссию, которая определит причину аварийного отключения энергоблока на МАЭК.

3 июля электростанции Мангистауской и Атырауской областей перешли на изолированную работу. Причиной стало аварийное отключение энергоблока №1 на ТОО "МАЭК".

Читайте также

Как в Алматы отпразднуют День столицы

Токаев подписал указ о выделении средств из Нацфонда детям

Пробелы в воспитании: глава Минобороны о побеге сына депутата Турлыханова

Жадра Жулмухаметова
Смаилов Алихан Атырауская область Казахстан Мангистауская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Коллаж
Главное за день: побег сына Турлыханова, дело Мухамедиулы, стоимость LRT, выплата на погребение
Как будут выплачивать бозовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как будут выплачивать базовую пенсионную выплату и пенсию по возрасту в Казахстане
Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила
Как выплачивают АСП с 1 июля: новые правила
В Казахстане утверждили правила назначения выплаты на погребение
В Казахстане утвердили правила назначения выплаты на погребение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления