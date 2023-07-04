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Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве и Московской области

Собянин сообщил об атаке беспилотников в Москве и Московской области Фото: unsplash
Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала несколько беспилотных летательных аппаратов в Новой Москве и Московской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 июля рассказал мэр Москвы Сергей Собянин:

"Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы".

По его словам, в целях безопасности из аэропорта Внуково временно перенаправлена часть рейсов.

"В 8:00 ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково снимаются. Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего".Сергей Собянин

Подобный инцидент произошел 30 мая 2023 года. С раннего утра жители Новой Москвы и Подмосковья заметили в небе БПЛА. Люди слышали взрывы в небе, позже стало известно о работе сил противовоздушной обороны.

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