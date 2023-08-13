В Минобороны России сообщили о новой атаке беспилотников

Российские средства ПВО обнаружили и уничтожили над территорией Белгородской области беспилотный летательный аппарат, сообщает Zakon.kz

"Сегодня в районе 4 часов утра пресечена попытка осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области", – сообщается в Telegram Минобороны.

В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет.

Ранее 9 августа мэр Москвы заявил о новой попытке атаки беспилотников на город.