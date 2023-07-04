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Дело о захвате аэропорта Алматы: какое наказание грозит подсудимым

Прокурор запросил реальные сроки для фигурантов дела о захвате аэропорта Алматы Фото: Zakon.kz
В суде по уголовным делам Алматы 4 июля состоялись прения по делу о захвате городского аэропорта во время январских событий 2022 года. Прокурор запросил для подсудимых реальные сроки, передает корреспондент Zakon.kz.

В начале своего выступления прокурор заявил, что принцип гласности не был нарушен, и имеются все основания для принятия законного решения.

"Прошу признать Айгерим Тлеужанову виновной и назначить ей пять лет лишения свободы в учреждении средней безопасности", – сказал представитель прокуратуры.

Для подсудимых Нурпеисова, Далибаева, Шилибаева и Карменова обвинение запросило по 11 лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждении средней безопасности.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы рассматривает дело в отношении подозреваемых в организации массовых беспорядков в аэропорту во время январских событий 2022 года. Ранее на процессе выступил представитель Air Astana, рассказавший о причиненном ущербе.

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