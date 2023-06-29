Дело по захвату аэропорта Алматы: допрошены подозреваемые в организации массовых беспорядков

Подозреваемые в организации массовых беспорядков в аэропорту во время январских событий в Алматы допрошены в суде. Корреспондент Zakon.kz расскажет, какие показания дали обвиняемые.

Разбирательство проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы под председательством судьи Мартпека Какимжанова. На скамье подсудимых Айгерим Тлеужанова, Калас Нурпеисов, Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках.

В ходе допроса Жанайдар Карменов рассказал, что подсудимых ранее не видел, познакомился с ними только на суде. Отметив, что никаких указаний ни от кого из них не получал, поручения им не давал. От показаний свидетелей полностью отказался.

"Свидетель показывает, что я якобы второй раз приехал и требовал забрать женский состав и диспетчеров, но я этого не подтверждаю, там меня не было. В то время я был на стороне самолета, куда меня насильно привел хромой человек". Подсудимый Жанайдар Карменов

Обвиняемый рассказал, что во время беспорядков к нему за помощью обратилась женщина. Она видела, как его в здании Казаэронавигации "Центра профессиональной подготовки" задержали и повели в сторону самолета.

"Доказывающее это было видео, его мне показывали прокуроры 9 августа 2022, но почему-то сейчас его в материалах дела нет. Меня видела пассажирка, прилетевшая из Кореи. Она просила у меня помощи. Установить ее личность можно, потому что масок ничего нет, лицо видно. Прошу найти эту женщину, которая подтвердила бы, что трое людей меня насильно повели в сторону аэропорта и нанесли увечья". Подсудимый Жанайдар Карменов

Подсудимый Жанайдар Карменов рассказал, как якобы оказался заложником.

"Меня к самолету вел хромой, по пути у меня вытащил ключи от автомобиля. У меня разбито было ухо. Там не было сотрудников аэропорта или полиции. Все свободно передвигались. Была толпа, подогретая спиртными напитками. Я следовал указаниям людей, ведущие меня к самолету". Подсудимый Жанайдар Карменов

Также допрошен подсудимый Нурлан Далибаев. Он рассказал, что 5 января в Алматы в качестве таксиста привез клиентов из родного села Кеген. Вечером в поселке Грэс возле магазина он увидел толпу. Люди говорили, что собираются в аэропорт, потому что там военные намерены расстреливать простой народ.

"Мы приехали на разных машинах, я оставил машину и зашел в аэропорт. Мне сказали, что сейчас приедут войска из России, будут стрелять в наш народ. Я хотел этому воспрепятствовать. На территории аэропорта не было сотрудников, кто запрещал входить. Я пошел на перрон. Там в два автобуса садились люди, я сел вместе с ними. В здании Казаэронавигации пробыл около 20 минут и выехали обратно на территорию аэропорта. Те, с кем я был, выступили здесь, как свидетели. Обвиняют меня в том, что я якобы чужие машины угнал, но такого не было". Подсудимый Нурлан Далибаев

Нурлан Далибаев отметил, что дважды направлял письмо президенту РК Касым-Жомарт Токаеву касательно своего здоровья.

"Два раза писал нашему президенту о том, что эти дела фальшивые. Так как меня обвиняют в том, что я не делал и просили взять полную вину, а себя, дать показания против подсудимых, хотя я их впервые увидел. Но процессуальных решений до сих пор нет. У меня ноги болят, я плохо хожу, на левой ноге есть спица, приезжаю в суд от безвыходности". Подсудимый Нурлан Далибаев

Ермухамет Шилибаев рассказал, что закончил 8 классов в поселке Кеген, работал пастухом. В 1995 году переехал в поселок Грэс. Мужчина рассказал, как оказался среди бушующей толпы.

"В 2006 году попал в ДТП, парализовало обе ноги, 1,5 года был прикован к постели, постепенно научился передвигаться на костылях. Из-за коррупции я до сих пор не могу получить инвалидность. Я имел свое жилье, которого лишился. Только благодаря добрых людей я живу, так я давно стал бездомным. 5 января я пошел за молоком к маме. Увидел толпу людей. Увидел, что местный аким разговаривает. Он обещал, что все будет хорошо. Но вдруг там крикнули, что в аэропорт летят российские войска и они будут стрелять по казахскому народу. Все начали садиться в машины и рванули к аэропорту". Подсудимый Ермухамет Шилибаев

По словам мужчины, возле аэропорта стояли люди, они раздавали горячие блюда, чтобы они подкрепились.

"Я поел, не о чем не подозревал. Там говорили, что нужно воспрепятствовать взлету самолета. И там мне сказали, что я хорошо говорю, чтобы я повел за собой людей. Я согласился, но плохих намерений у меня не было". Подсудимый Ермухамет Шилибаев

Шилибаев отметил, что внутри аэропорта спрашивал, правда ли, что прилетают российские войска и какие у них цели. Но никто толком ничего не сказал. Люди просто рушили се у себя на пути.

"Я увидел большую технику, которой можно забрать самолет. Посмотрел на нее и отошел. Но в обвинительном акте указали, что я завел эту технику и пытался угнать. Когда я прочел это, сам был в ужасе". Подсудимый Ермухамет Шилибаев

Далее Ермухамет Шилибаев прибыл в здание Казаэронавигации "Центра профессиональной подготовки".

"Мне сказали, что если мы там отключим свет, то сейчас в небе около шести самолетов и при посадке, в каждом из них по 400 человек, они все могут разбиться. Тогда я призывал остальных остановиться, сказал этого не делать. Молодежь меня поддержала. Они убежали дальше, а остался один. Когда пришел в аэропорт, был в шоке, его разгромили. Люди с ножом бегали. Я кричал, что вы делаете, не портьте ничего. На стоянке горел машины". Подсудимый Ермухамет Шилибаев

Ранее на суде старший диспетчер и сотрудник службы авиационной безопасности рассказали о событиях 5 января.