Токаев подписал указ о выделении средств из Нацфонда детям

Глава государства Касым-Жомарт Токаев от 29 июня 2023 года подписал указ, который предусматривает обязательство Национального фонда РК начислять часть средств казахстанским детям, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее изменение внесено в указ от 10 сентября 2022 года "Об утверждении концепции управления государственными финансами Республики Казахстан до 2030 года".

В частности, в главу "Использование средств НФРК" внесено дополнение следующего содержания:

"в виде выплат целевых требований и на покрытие расходов по оплате банковских услуг, связанных с переводами и выплатами целевых накоплений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Под целевыми требованиями понимаются обязательства правительства перед гражданами Республики Казахстан, не достигшими 18 лет, формируемые ежегодно за счет 50% от усредненного за 18 лет, предшествующих отчетному году инвестиционного дохода НФРК, и усредненного за 18 лет, предшествующих отчетному году инвестиционного дохода, ежегодно начисляемого на данную сумму".

Согласно документу доверительное управление активами НФРК осуществляется Нацбанком, оказание содействия и выработка рекомендаций президенту РК по вопросам использования НФРК – Советом по управлению Национальным фондом в соответствии с положением о Совете по управлению Национальным фондом."

Указ вводится в действие со дня подписания.

Ранее сообщалось, что при достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, использовать их на образование или приобретение жилья. При этом планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении.

Механизм выплат стартует уже в 2024 году. По словам разработчиков, 6,5 млн детей смогут рассчитывать на получение части инвестиционного дохода Нацфонда РК. Если ребенок родился в 2023 году, то он получит около 3,5 тыс. долларов.