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Глава МСХ о саранче в Костанайской области: Проблему начали раздувать

Глава Минсельхоза прокомментировал ситуацию с саранчой в Костанайской области Фото: пресс-служба правительства РК
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах правительства 4 июля прокомментировал ситуацию с нашествием саранчи в Костанайской области. Он считает, что проблему начали искусственно раздувать, сообщает Zakon.kz.

Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров на своей странице в Facebook заявил, что замалчивание проблем, по его мнению, стало визитной карточкой Минсельхоза РК. Журналисты поинтересовались мнением Ербола Карашукеева по этому поводу.

"Мы в субботу отправили все руководство туда, мой зам лично полетел. Вся техника на месте была. Мы начали освещать прямо с воскресенья, с утра эту ситуацию. Выставляли всю объективную информацию на нашем сайте. Вы как считаете, это замалчивание? Сами дайте оценку".Ербола Карашукеев

Министр прокомментировал и видео с саранчой, которое распространяется в Сети. По его словам, от вредителей пострадало лишь 500 га, и нет речи о десятках тысяч гектаров погибших посевов.

"Мы вовремя это все пресекли, провели всю необходимую работу. Здесь, наверное, не стоит огульно обвинять. В принципе, я всю информацию дал, вы можете сами для себя принять решение, кто же все-таки подает неправильно информацию или утаивает. Мы очень быстро среагировали на эту ситуацию. А то, что одно видео начало распространяться по всей сети... Мы с проблемой справились, вовремя все купировали. Но проблему начали раздувать, что якобы 10-20-30 тысяч га полностью уничтожено. Я считаю, что так нельзя делать. Нельзя намеренно вводить в заблуждение наших граждан".Ербол Карашукеев

Журналисты поинтересовались, кто же, по мнению министра, вводит в заблуждение казахстанцев. Ербол Карашукеев не стал давать конкретный ответ, но заявил, что представители СМИ "сами называют имена".

3 июля появилась информация, что два района Костанайской области заполонили полчища саранчи. Насекомые угрожают посевам. В Минсельхозе поспешили заверить, что информация о съеденном саранчой урожае в Костанайской области сильно преувеличена.

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