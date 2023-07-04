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Иран официально стал членом Шанхайской организации сотрудничества

Иран официально приняли в ШОС Фото: pixabay
Иран официально вошел в состав стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам онлайн-заседания совета глав государств ШОС 4 июля, сообщает Zakon.kz.

О принятии Ирана в состав ШОС говорится в декларации, принятой странами – участницами организации по итогам онлайн-саммита.


"Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена. Они также отметили важность подписания Меморандума об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена ШОС", – сказано в документе.

Таким образом, Иран стал девятым государством в составе ШОС наряду с Индией, Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Пакистаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном. На вступление в организацию также претендует Беларусь.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, с какими "тремя силами зла" будет бороться РК в статусе председателя ШОС.

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