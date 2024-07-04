Беларусь официально стала членом ШОС

4 июля 2024 года в Астане 24-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества началось с церемонии приема Республики Беларусь в члены ШОС, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент Казахстана, открывая заседание, отметил, что сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении организации.

"В этой связи хочу поприветствовать президента Республики Беларусь. Ваша страна за короткий период выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в ШОС. Если нет возражений, предлагаю начать заседании с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС". Касым-Жомарт Токаев

Далее главы государств-членов ШОС подписали решение Совета глав государств-членов ШОС о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства-члена ШОС.

Ранее список государств-членов ШОС выглядел следующим образом:

Индия;

Иран;

Казахстан;

Китай;

Кыргызстан;

Пакистан;

Россия;

Таджикистан;

Узбекистан.

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Напомним, ровно год назад, 4 июля 2023 года, в состав стран-членов Шанхайской организации сотрудничества по итогам онлайн-заседания совета глав государств ШОС официально вошел Иран.

ШОС была основана 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. При этом членами ШОС стали все участники "Шанхайской пятерки", основанной в результате подписания в 1996-1997 годах между Казахстаном, Кыргызстаном, Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы.