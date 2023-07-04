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Токаев: Казахстан в качестве председателя ШОС будет бороться с тремя силами зла

Касым-Жомарт Токаев: Казахстан как председатель ШОС будет бороться с "тремя силами зла" Фото: akorda.kz
На онлайн-саммите ШОС 4 июля президент РК Касым-Жомарт Токаев отметил, что в качестве председателя организации Казахстан намерен бороться с международной преступностью, киберпреступностью и наркоторговлей, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, которые приводит пресс-служба Акорды, в качестве председателя ШОС Казахстан будет бороться с "тремя силами зла": транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью.

"Нам следует направить усилия на обновление Программы сотрудничества по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы. Казахстан также предлагает принять Антинаркотическую стратегию ШОС на 2024-2029 годы и Программу действий по ее реализации. Все эти меры будут способствовать устойчивой стабильности и системному укреплению безопасности на пространстве ШОС", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал, что отдельное внимание следует уделить преодолению кризиса в Афганистане и продолжить оказание помощи афганскому народу под эгидой и при координирующей роли ООН.


"Мы вновь предлагаем обратить должное внимание на нашу инициативу по созданию в городе Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Рассчитываю на вашу поддержку этой крайне востребованной структуры", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

В своем выступлении президент РК также предложил провести цифровой форум стран ШОС в Астане.

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Никита Дробны
ШОС Алматы Афганистан Казахстан
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