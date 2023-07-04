В Алматы девушка, чтобы избежать изнасилования, выпрыгнула с третьего этажа
Фото: pexels
В Алматы 20-летняя девушка выпрыгнула с третьего этажа, чтобы избежать изнасилования, сообщает Zakon.kz.
По информации общественного Фонда НеМолчи.kz, 16 мая девушка стала жертвой издевательств со стороны семи девушек и одного юноши.
"Семь девушек избили ее и угрожали, что продадут ее пяти мужчинам, чтобы они насиловали ее, вымогали 100 тыс. тенге, – говорится в сообщении.
Девушку очень сильно избили, ей выбили зубы. От страха, что ее изнасилуют она выпрыгнула с третьего этажа.
В полиции прокомментировали данный инцидент.
"Уголовное дело по данному зарегистрировано. Его расследует Управление полиции Алмалинского района. Объективные обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении.
В настоящее время в рамках производства проводятся необходимые следственные действия, при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности.
Ход расследования находится на контроле руководства ДП города Алматы.
Ранее в Алматы трое мужчин изнасиловали 21-летнюю девушку в киноруме.
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