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В Алматы девушка, чтобы избежать изнасилования, выпрыгнула с третьего этажа

В Алматы девушка, чтобы избежать изнасилования, выпрыгнула с третьего этажа Фото: pexels
В Алматы 20-летняя девушка выпрыгнула с третьего этажа, чтобы избежать изнасилования, сообщает Zakon.kz.

По информации общественного Фонда НеМолчи.kz, 16 мая девушка стала жертвой издевательств со стороны семи девушек и одного юноши.

"Семь девушек избили ее и угрожали, что продадут ее пяти мужчинам, чтобы они насиловали ее, вымогали 100 тыс. тенге, – говорится в сообщении. 

Девушку очень сильно избили, ей выбили зубы. От страха, что ее изнасилуют она выпрыгнула с третьего этажа.

В полиции прокомментировали данный инцидент. 

"Уголовное дело по данному зарегистрировано. Его расследует Управление полиции Алмалинского района. Объективные обстоятельства устанавливаются", –  говорится в сообщении. 

В настоящее время в рамках производства проводятся необходимые следственные действия, при строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. 

Ход расследования находится на контроле руководства ДП города Алматы. 

Ранее в Алматы трое мужчин изнасиловали 21-летнюю девушку в киноруме. 

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