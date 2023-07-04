Неймара оштрафовали на 3,3 млн долларов за создание искусственного пруда

Бразильская футбольная звезда французского "ПСЖ" Неймар снова в центре скандала. Форварда оштрафовали на 3,3 млн долларов за создание пруда на его участке в Бразилии, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK"



Земельный участок футболиста "ПСЖ" находится в районе Мангаратибе, на южном побережье штата Рио-де-Жанейро. Местные власти оштрафовали Неймара на 16 млн реалов (около 3,3 млн долларов) за сооружение искусственного пруда и купальной зоны, передает G1.

По данным правоохранительных органов, футболист начал работы без разрешения и без заключения экологического надзора. Вдобавок его обвиняют в нанесении вреда "земельному и растительному покрову".





Фото: Instagram/neymarjr

К тому же бразильские природоохранные службы зафиксировали нарушения экологических норм, включая несанкционированное получение воды из реки. После этого они запретили футболисту и его близким использовать водоем и купальную зону.

Немного ранее звезда сборной Бразилии получил разрешение на измены от своей нынешней девушки, которая ждет от него ребенка.