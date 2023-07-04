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Неймара оштрафовали на 3,3 млн долларов за создание искусственного пруда

Неймара оштрафовали на 3,3 млн долларов Фото: Instagram/neymarjr
Бразильская футбольная звезда французского "ПСЖ" Неймар снова в центре скандала. Форварда оштрафовали на 3,3 млн долларов за создание пруда на его участке в Бразилии, сообщает Zakon.kz.

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Земельный участок футболиста "ПСЖ" находится в районе Мангаратибе, на южном побережье штата Рио-де-Жанейро. Местные власти оштрафовали Неймара на 16 млн реалов (около 3,3 млн долларов) за сооружение искусственного пруда и купальной зоны, передает G1.

По данным правоохранительных органов, футболист начал работы без разрешения и без заключения экологического надзора. Вдобавок его обвиняют в нанесении вреда "земельному и растительному покрову".

Футбол Штраф 3 млн

Фото: Instagram/neymarjr

К тому же бразильские природоохранные службы зафиксировали нарушения экологических норм, включая несанкционированное получение воды из реки. После этого они запретили футболисту и его близким использовать водоем и купальную зону.

Немного ранее звезда сборной Бразилии получил разрешение на измены от своей нынешней девушки, которая ждет от него ребенка.

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