В Кокшетау на проезжей части загорелась "Газель"

Фото: скриншот видео

3 июля в 21:54 на пересечении ул. Сатпаева и Куанышева в Кокшетау произошло загорание автомобиля марки "Газель" на площади 8 кв. м, сообщает Zakon.kz.

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