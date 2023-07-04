В Кокшетау на проезжей части загорелась "Газель"
Фото: скриншот видео
3 июля в 21:54 на пересечении ул. Сатпаева и Куанышева в Кокшетау произошло загорание автомобиля марки "Газель" на площади 8 кв. м, сообщает Zakon.kz.
Жертв и пострадавших нет.
"Пожар локализован в 22:00 и ликвидирован с подачей пены низкой кратности в 22:07. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Пожарные сняли процесс тушения на видео.
Ранее в Алматы водовоз успел потушить вспыхнувший на дороге спорткар.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ