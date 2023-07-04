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В Кокшетау на проезжей части загорелась "Газель"

автомобиль Фото: скриншот видео
3 июля в 21:54 на пересечении ул. Сатпаева и Куанышева в Кокшетау произошло загорание автомобиля марки "Газель" на площади 8 кв. м, сообщает Zakon.kz.

Жертв и пострадавших нет.

"Пожар локализован в 22:00 и ликвидирован с подачей пены низкой кратности в 22:07. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке". Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Пожарные сняли процесс тушения на видео.


Ранее в Алматы водовоз успел потушить вспыхнувший на дороге спорткар.

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Елена Беляева
Кокшетау
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