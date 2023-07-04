Новый аким Талдыкоргана назвал причину отставки своего предшественника

Новоиспеченный градоначальник административного центра Жетысуской области Ернат Базил сообщил, почему его предшественник оставил свой пост, сообщает Zakon.kz.

По словам Ерната Базила, экс-аким Талдыкоргана Асет Масабаев получил микроинсульт и должен пройти длительную процедуру восстановления. Именно по этой причине ему пришлось освободить кресло градоначальника.

"Здоровье у него очень сильно пошатнулось за последние год, полгода. Врачи ему прописали длительное лечение, около 2-3 месяцев. Поэтому он не смог продолжать работать, написал заявление и ушел с должности", – рассказал новый аким на встрече с жителями города.





Напомним, Ернат Базил стал новым акимом Талдыкоргана 30 июня 2023 года. Экс-аким Талдыкоргана Асет Масабаев покинул должность градоначальника по собственному желанию. В начале мая он получил микроинсульт.