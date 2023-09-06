Аким Талдыкоргана объяснил причины отключения горячей воды почти на месяц

Глава Талдыкоргана Ернат Базил ответил на жалобы жителей города по поводу отключения горячей воды почти до конца сентября, сообщает Zakon.kz.

С 6 сентября по всему Талдыкоргану отключили горячую воду почти на целый месяц. Новость вызвала большой общественный резонанс, в связи с чем аким города решил ответить на жалобы горожан. По его данным, к такому решению пришлось прийти из-за недобросовестного подрядчика.



"В апреле подрядчик должен был начать, и вот, май, июнь, июль, август он простоял, мы потеряли золотое время. Каждый год в августе же отключали тепло, но в этом году мы вынужденно отключили с сегодняшнего дня. Мы с запасом взяли 21 день, но, наверное, через две недели начнем поэтапно подключать", – сообщил аким города Ернат Базил.

На первом этапе городские власти планируют подключить воду в новых и центральных микрорайонах Талдыкоргана, а уже после живительную влагу подадут на окраинах областного центра.

Ранее жители Талдыкоргана пожаловались на отключение горячей воды в самом начале учебного года.