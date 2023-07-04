В Алматы бабушка и внук попали под колеса машины

Фото: Instagram/kris__p__almaty

Водитель автомобиля BMW, следуя по улице Сатпаева в восточном направлении, допустил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.

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