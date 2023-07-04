В Алматы бабушка и внук попали под колеса машины
Фото: Instagram/kris__p__almaty
Водитель автомобиля BMW, следуя по улице Сатпаева в восточном направлении, допустил наезд на двух пешеходов, пересекавших проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, сообщает Zakon.kz.
Пострадали женщина 1956 года рождения и ее семилетний внук.
"Во избежание наезда на пешеходов водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с припаркованной машиной марки Kia. Пострадавшие пешеходы доставлены в медицинские учреждения". Пресс-служба ДП города Алматы
Факт дорожно-транспортного происшествия будет расследоваться Управлением дознания ДП города Алматы, обстоятельства устанавливаются.
Ранее сообщалось, что водитель трамвая сбил насмерть пешехода в Павлодаре.
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